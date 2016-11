Stichwahl entscheidet über neuen bulgarischen Präsidenten

Die Bulgaren entscheiden in einer Stichwahl am 13. November über den neuen Präsidenten ihres Landes. Bei dem zweiten Wahlgang treten der russlandfreundliche Kandidat der oppositionellen Sozialisten (BSP), Rumen Radew, und die Bewerberin der regierenden GERB-Partei, Zezka Zatschewa, an. Das ging aus Angaben von Meinungsforschern in der Nacht auf heute hervor.

Bei der ersten Wahlrunde gestern konnte keiner der 21 Kandidaten mehr als die nötige Hälfte der Stimmen auf sich vereinigen. Der parteilose ehemalige Luftwaffengeneral Radew führte nach Auszählung aller Stimmen durch zwei Meinungsforschungsinstitute mit rund 25 Prozent der Stimmen vor Parlamentspräsidentin Zatschewa (GERB/Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens). Die Juristin kam demnach auf lediglich rund 22 Prozent.

Regierung verweigert Rücktritt

Obwohl Zatschewa nicht Nummer eins ist, verweigerte Ministerpräsident und GERB-Chef Bojko Borissow den Rücktritt seiner Mitte-Rechts-Regierung. Er hatte dies für den Fall angekündigt, dass Zatschewa den ersten Platz beim ersten Wahlgang verfehlt.

Jetzt schob Borissow diesen Schritt auf: „Sollten wir die Stichwahl verlieren, werden wir uns am Montag in einer Woche für Neuwahlen entscheiden.“ Er wolle nämlich „kein Durcheinander in dieser Woche“ vor der Stichwahl am kommenden Sonntag verursachen. Zatschewa bekräftigte, sie werde die pro-westliche Politik von Amtsinhaber Rossen Plewneliew, der nicht erneut antrat, fortsetzen.

Radew steht ebenso wie die bulgarischen Sozialisten (Ex-KP) für engere Beziehungen des einstigen Ostblocklandes zu Moskau. Im Wahlkampf hatte Radew gesagt, er wolle sich um die Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts bemühen.