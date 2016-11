Konferenz berät über Umsetzung von Klimavertrag

Ein knappes Jahr nach Vereinbarung des historischen Klimavertrags beraten die Staaten der Welt in Marrakesch in Marokko über die Umsetzung. 195 Länder hatten sich in Paris darauf verständigt, die gefährliche Erderwärmung mindestens auf „deutlich unter zwei Grad“ im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Nun muss dieses Ziel in konkrete Schritte und Zeitpläne übersetzt werden.

Die Pariser Konferenz habe zwar Schwung in den Klimaschutz gebracht, aber das reiche nicht, warnte Frankreichs damaliger Außenminister und Konferenzleiter Laurent Fabius. „Unser Haus brennt weiterhin. Es herrscht sogar Alarmstufe Rot“, sagte er der Zeitung „Journal du Dimanche“. „Das Klima droht sich stärker und schneller zu verschlechtern, als die meisten von uns sich das vorstellen.“ Auch die diesjährigen Gastgeber drängen auf eine „Klimakonferenz der Taten“.

Während in der ersten Woche der Konferenz vor allem Experten verhandeln, werden in der zweiten Woche Politiker erwartet. Österreich wird durch Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) vertreten. Ein Aufgebot an Staats- und Regierungschefs wie in Paris ist in Marrakesch nicht zu erwarten, die großen politischen Beschlüsse sind schließlich gefasst.