Interaktiver Krimi in Sozialen Netzwerken

Am 10. November startet der Autor Lukas Pellmann auf Instagram, WhatsApp und Co. die interaktive Jagd nach einem fiktiven Serienmörder. Die Nutzer der Dienste können an den Ermittlungen teilnehmen und helfen, den Fall zu lösen.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at