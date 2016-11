Schönborn an Regierung: Mindestsicherung beibehalten

Kardinal Christoph Schönborn hat in einem Brief dringend an Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) appelliert, sich für den Erhalt der bestehenden Mindestsicherung einzusetzen.

„Die aufgeheizte und leider nicht immer sachliche Debatte rund um die Bedarfsorientierte Mindestsicherung erfüllt mich mit großer Sorge“, so Schönborn in dem Brief, der religion.ORF.at heute exklusiv vorliegt. Das Schreiben erging auch an Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP), Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) und den steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhofer (ÖVP).

