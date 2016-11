Aufgabenorientierung nur Pilotprojekt

Nach eineinhalb Jahren Verhandlungen steht der Finanzausgleich: Bund, Länder und Gemeinden einigten sich am Montag auf den Pakt, der die Verteilung der Steuermittel bis 2021 regelt. Das große Vorhaben von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), Geld nicht mehr an die Bevölkerungszahl gebunden, sondern aufgabenorientiert auszuschütten, konnte nur in Ansätzen realisiert werden. Nicht enthalten ist auch das viel debattierte Länderinsolvenzrecht, dafür ist ein Monitoring-Programm geplant.

