Tennis: Bresnik brennt mit Thiem auf London

Die letzte Woche der ATP-Saison bildet für Österreichs Tennisaushängeschild Dominic Thiem gleichzeitig deren Höhepunkt. Der 23-Jährige wird in London als erster Österreicher seit Thomas Muster an den ATP World Tour Finals (früher Masters) teilnehmen.

Thiems Trainer Günter Bresnik brennt wie sein Schützling auf das Spektakel an der Themse, das heute mit der Auslosung der zwei Gruppen via Skype-Konferenz beginnt. Was das Ziel betrifft, betont Brensik: „Ich will, dass er gut spielt.“ Thiems Jahr ist für den Langzeitcoach längst ein sensationeller Erfolg.

