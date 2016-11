Lüge der Nazis wirkt bis heute nach

Auch 78 Jahre nach den November-Pogromen der Nazis, während derer Hunderte Juden den Tod fanden, Tausende gefangen genommen und in einer einzigen Nacht ihrer letzten Rechte beraubt wurden, wirkt die Propaganda nach: Die Lüge von „spontanen“ Morden und Brandschatzungen, am Morgen des 10. November 1938 in die Welt gesetzt, ist immer noch in Umlauf. Dabei ist längst erwiesen, dass die Planung dafür zwei Jahre zuvor begonnen hatte. Nicht gerechnet hatten die Nazis aber mit der Reaktion in der Bevölkerung - gerade in Österreich. Danach glaubte das Regime, sogar mit Massenmord davonkommen zu können.

