Verhandlungen zu Mindestsicherung fortgesetzt

Das Ultimatum, das Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) den Ländern zum Akzeptieren seines Reformvorschlages zur Mindestsicherung gestellt hat, läuft heute aus. Eine breite Zustimmung aller Länder zeichnet sich bisher aber nicht ab. Für heute setzte Stöger nun eine weitere Verhandlungsrunde an - mit Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) und einigen Landeshauptleuten.

In Salzburg wurde am Vormittag schon klar, dass heute kein Ja zum Kompromissvorschlag des Sozialministers kommen wird. „Wir besprechen das Thema am Donnerstag im Arbeitsausschuss der Landesregierung“, hieß es dazu aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) gegenüber der APA. Nachsatz: „Wir lassen uns kein Ultimatum stellen.“ Für Soziallandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) ist die 15a-Vereinbarung bereits vom Tisch.

„Keine Zustimmung der Bundes-ÖVP“

„Der Vorschlag Stögers ist obsolet, weil es keine Zustimmung der Bundes-ÖVP gibt“, sagte Schellhorn heute. Die 15a-Vereinbarung habe keine Aussicht auf Erfolg, was er persönlich sehr bedauere. Der Vorschlag habe Mindeststandards vorgesehen, nun bestehe die Gefahr, dass einzelne Bundesländer darunter gehen. „Für den Sozialstaat Österreich ist das nicht erfreulich.“

Der Vorschlag Stögers sieht eine Deckelung der Mindestsicherung für arbeitsfähige Vollbezieher bei 1.500 Euro vor, wie das auch die ÖVP will. Zudem sollen Flüchtlinge nur 520 Euro als Basisleistung erhalten, allerdings auch 317 Euro mehr, wenn sie eine Integrationsvereinbarung unterschreiben und die darin vorgesehenen Maßnahmen umsetzen. Insgesamt kämen sie dann auf den regulären Betrag von 837 Euro. Die von der ÖVP geforderte Wartefrist für den Bezug lehnt Stöger jedoch ab.