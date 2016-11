Australier schießt mit Pfeil auf Einbrecher

Mit Pfeil und Bogen ist ein Australier einem Einbrecher zu Leibe gerückt. Er traf den Flüchtenden nach eigenen Angaben in den Hintern, wie die Polizei heute berichtete.

Der Einbrecher lief in einem Vorort von Sydney trotzdem weiter davon, Anfragen bei Krankenhäusern nach einem Patienten mit entsprechender Verletzung brachten zunächst kein Ergebnis.

Der Eindringling war gestern Abend in das Haus des 68-Jährigen eingebrochen und hatte unter anderem Geld und Autoschlüssel gestohlen. Der Hausbesitzer entdeckte den Mann in der Garage, legte den Bogen an und zielte auf den Dieb.