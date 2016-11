Zwangsprostitution in Hotels in Österreich

Die bosnischen Behörden haben einen Menschenhändlerring auffliegen lassen, dessen Fänge bis nach Österreich reichten: Junge Frauen aus Bosnien, Serbien und offenbar auch aus der Ukraine wurden im Internet „angeboten“ und in Hotels zur Prostitution gezwungen.

In Österreich befreite die Polizei bisher in Erfüllung eines bosnischen Rechtshilfeersuchens „mehrere“ Frauen, Festnahmen gab es hierzulande noch keine, sagte Oberst Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle im Bundeskriminalamt (BK) zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des Menschenhandels, und bestätigte der APA damit einen Bericht der „Kronen Zeitung“ (Montag-Ausgabe).

„Versteckte Prostitution“

In Bosnien waren laut der Zeitung am Freitag 16 Verdächtige bei Razzien durch eine Spezialeinheit verhaftet worden. Die Ermittlungen in Österreich seien erst am Anfang: „Wir gehen davon aus, dass es weitere betroffene Frauen gibt. Zudem laufen die Nachforschungen nach den Tätern. Die Frauen wurden in Österreich ja nicht sich selbst überlassen, da gab es Aufpasser und Vermittler, die immer wieder eingereist sind.“

Laut Tatzgern handelte es sich um „versteckte Prostitution“ in Hotels: Die Frauen wurden von Bandenmitgliedern in den Unterkünften eingemietet, ohne dass die Hotelbetreiber von den kriminellen Hintergründen erfahren hätten. Die Örtlichkeiten wurden regelmäßig gewechselt, um möglichst wenig aufzufallen. Tätig war die Organisation fast im ganzen Bundesgebiet, von Wien bis Vorarlberg. Kunden akquirierte sie über eine eigene Website.