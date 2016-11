Trump und Clinton touren durchs Land

„Thank you Michigan“, „thank you Pennsylvania“, „thank you Virginia“: In den letzten Stunden vor der US-Wahl jetten der Republikaner Donald Trump und die Demokratin Hillary Clinton quer durch die USA und versuchen ihre Wähler zu mobilisieren und Unentschlossene zu überzeugen. Noch einmal ziehen beide in sorgsam inszenierten Auftritten und in ihren Social-Media-Kanälen alle Register.

