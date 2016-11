Die lange US-Wahlnacht im ORF

Am 8. November wird ein neuer US-Präsident oder erstmals eine Präsidentin gewählt. Der ORF ist mit allen drei Medien die ganze Wahlnacht live dabei.

ORF2 und ORF Online starten die Intensivwahlnacht am 8. November um 22.00 Uhr - mit einer ZIB2 Spezial aus Washington mit Armin Wolf und einem Liveticker in ORF.at, der alle Medien und Korrespondenten an Ort und Stelle auf einer Plattform vernetzen wird und auch den Stream der TV-Berichterstattung mit allen Schaltungen inkludiert.

Zusätzlich zeigt eine Datenplattform in ORF.at laufend, welche Staaten an die Demokratin Hillary Clinton bzw. an den Republikaner Donald Trump gegangen sind und wer aktuell wie viele Wahlmännerstimmen hinter sich versammelt. Zusätzlich bietet die Datenanalyse auch laufende Updates zum Ausgang der Kongress- und Senatswahlen, die parallel stattfinden.

APA/ORF

Der ORF im Feld

ORF.at ist im Verbund mit Radio und TV im Feld und wird aus der Zentrale des Siegers bzw. der Siegerin berichten. Im TV führen Nadja Bernhard, Tarek Leitner und ZIB-Auslandschef Andreas Pfeifer durch die Wahlnacht, Hanno Settele und Wolfgang Geier bitten im Verlauf der Sendung zu „Runden Tischen“ mit Expertinnen und Experten.

Um 22.50 Uhr zeigt ORF2 am 8. November auch die Dokumentation „US-Wahl ’16: America – Great Again?“ Dass sich die Vereinigten Staaten noch einmal zu alter Größe aufschwingen, ist das Wahlversprechen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump. Tatsächlich stellen sich die USA im Wahljahr als ein Land der politischen und sozialen Extreme dar, das durch das Tempo der Globalisierung gefordert und auch überfordert ist.

Die Dokumentation des ORF-Büros Washington bietet Reportagen über althergebrachte und neue rassistische Umtriebe, über die antikapitalistische Jugend, über das Wählerpotenzial der Einwanderer, über veraltete Infrastruktur und neue, populistische Bewegungen. So entsteht ein Bild der gesellschaftspolitischen Realitäten und Polarisierungen, das Amerikas Gegenwart und seinen Präsidentschaftswahlkampf prägt.

Publikum kann Fragen stellen

Von 0.20 Uhr durchgehend bis 9.30 Uhr steht die Wahlnacht im Fokus von ORF2. Unter dem Hashtag „#orfusa2016“ kann das Publikum auch Fragen zur US-Wahl stellen, die im Wahlstudio des ORF beantwortet werden. Mitdiskutieren kann man zur US-Wahl auch laufend in debatte.ORF.at.

Tvthek.ORF.at stellt die komplette ORF-TV-Berichterstattung zur Wahlnacht als Livestream und als Video-on-Demand inklusive eines eigens eingerichteten Themencontainers bereit. Spannendes und Wissenswertes bietet auch das aktualisierte und ergänzte ORF-TVthek-Videoarchiv zur US-Wahl: Zahlreiche Sendungen und Beiträge beschäftigen sich mit dem aktuellen Präsidentschaftswahlkampf, informieren über das komplexe Wahlsystem und porträtieren die US-Präsidenten seit 1945.

Die Wahlnacht im Radio

Ö1 intensiviert seit Tagen die Berichterstattung über den Präsidentschaftswahlkampf mit Sonderkorrespondentinnen aus dem Ö1-Auslandsressort und mit Ö1-„Journal“-Anchor Cornelia Vospernik.

Höhepunkt der Berichterstattung wird der Wahltag selbst sein. Am Dienstag werden Vospernik (Washington) und Andrea Maiwald (Wien) einen ausführlichen Ö1-Infomorgen aus Washington präsentieren. Trends und Teilergebnisse erfährt das Ö1-Publikum dann in der „Amerikanischen Nacht“ (9.11., ab 1.00 Uhr) mit Michael Köppel und Marcus Langer (Ö1-Nachrichten). Am Mittwoch widmet sich ein einstündiges Morgenjournal aus Washington ab 7.00 Uhr dem Ausgang der Wahl.

Die ORF-Regionalradio-Nachrichten zur vollen Stunde werden in Sondersendungen in der Wahlnacht und in verlängerten Sonderjournalen in der Früh über die Wahl berichten - mit Ergebnissen, Reaktionen und Analysen.

Hitradio Ö3 sendet von 22.00 bis 5.00 Uhr die Ö3-Sondersendung „US-Wahlnacht“ mit ausführlichen Nachrichten zur Präsidentschaftswahl zur vollen Stunde, News-Updates zur halben Stunde und einem Spezial-Musikprogramm – nur Hits „made in USA“.