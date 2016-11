ESA-Forderung: Elf Milliarden für Raumfahrtprogramme

Europäische Weltraumagentur will elf Milliarden Euro

Die europäische Raumfahrtagentur ESA will von ihren Mitgliedstaaten – darunter auch Österreich – rund elf Milliarden Euro für die Weltraumprogramme in den kommenden Jahren. Mit dem Geld soll u.a. die Nutzung der Internationalen Raumstation ISS verlängert und die Marsmission ExoMars fortgesetzt werden.

