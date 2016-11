Pharmaziestudium bald auch in Salzburg möglich

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) will ab dem Wintersemester 2017/18 auch das Studium der Pharmazie anbieten. Salzburg soll damit der vierte Standort in Österreich werden, an dem man dieses Fach studieren kann.

