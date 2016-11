Kern und Schieder schießen sich auf ÖVP ein

Kritik an der ÖVP ist heute im Mittelpunkt der SPÖ-Klubtagung im Wiener MuseumsQuartier gestanden. Unter dem Motto „Innovationen für Österreich“ identifizierten Parteichef Christian Kern und Klubobmann Andreas Schieder den eigenen Koalitionspartner als eines der Hemmnisse für zukunftsfähige Lösungen von der sozialen Sicherheit bis zur Zuwanderung und Integration.

„Koalitionspartner, der Orientierung sucht“

In seiner Grundsatzrede zur Eröffnung der Tagung zeichnete Kern ein Bild von der „Achterbahnfahrt“ in der globalen politischen Landschaft, vom „Brexit“, dem europaweiten Aufstieg der Rechtspopulisten und der von ihnen genutzten Frustration und Wut in der Gesellschaft über den Putschversuch in der Türkei bis zur US-Wahl. Auch in Österreich sei die Situation nicht einfacher geworden. „Und: Wir sind mit einem Koalitionspartner konfrontiert, der Orientierung sucht, um es so zu formulieren.“

Als eines der virulentesten Themen nannte er den Konflikt über die Mindestsicherung. Die SPÖ trete dafür ein, sich solidarisch mit den Schwächsten in der Gesellschaft zu zeigen. „Wir finden uns dabei in bester Gemeinschaft mit der katholischen Soziallehre und mit dem, was die Vertreter der Kirche fordern“, sagte der Parteichef. Die ÖVP-Position sei hingegen von einem anderen Weltbild getrieben, da gehe es um Sanktionen und Strafen.

Kritik an ÖVP-Verhandlungsstil

Kritik übte Kern - und auch Schieder - am Verhandlungsstil des Koalitionspartners. Sozialminister Alois Stöger mit „politischen Spielereien“ im Kreis zu schicken verhindere sachpolitische Lösungen, so Kern. Die SPÖ wolle weiter klar eine österreichweite Lösung, die den Menschen ein sinnvolles Auskommen ermögliche und Armut bekämpfe. „Aber wir sind nicht bereit, um jeden Preis eine Lösung einzugehen, die sich mit dem skizzierten Modell möglicherweise gar nicht verträgt.“