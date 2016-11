Venezuela: Papst-Gesandter warnt vor Blutbad

Der vom Papst gesandte Vermittler beim nationalen Dialog in Venezuela, Erzbischof Claudio Maria Celli, hat vor Gewalt im Falle des Scheiterns der Gespräche zwischen der sozialistischen Regierung und der bürgerlich-konservativen Opposition gewarnt. Er sei in großer Sorge, „da es Leute gibt, die nicht vor einem Blutvergießen zurückschrecken würden“, sagte er am Wochenende im Interview mit der argentinischen Zeitung „La Nacion“.

