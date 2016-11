Fußball: Leipzig übt sich in Understatement

Sensationsaufsteiger RB Leipzig liegt nach zehn Runden zwar punktegleich mit Tabellenführer Bayern München an der Spitze der deutschen Bundesliga, sagt dem Rekordmeister aber (noch) nicht den Kampf um den Titel an. „Ich glaube, dass wir noch lange nicht so spielen wie eine Spitzenmannschaft“, so Trainer Ralph Hasenhüttl, der sich vielmehr in Understatement übt. Dennoch könnte der Debütant die Bayern in knapp zwei Wochen als Leader ablösen.

