Staatsoper in Japan: Jubel für die „Walküre“

Mit drei Produktionen gastiert derzeit die Wiener Staatsoper in Japan, der Opernbetrieb in Wien läuft inzwischen weiter. Eröffnet wurde das neunte Gastspiel bereits mit Richard Strauss’ „Ariadne auf Naxos“, gestern ging in Tokio Richard Wagners „Walküre“ über die Bühne. Jubel für das ganze Ensemble.

Restlos ausverkauft war die Konzerthalle Bunka Kaikan, ein großes Haus aus den 1970er Jahren. Das Publikum zahlte bis zu 600 Euro für eine Karte und wurde nicht enttäuscht: Adam Fischer und das Staatsopernorchester boten eine makellose Aufführung.

Orchester sitzt tiefer als in Wien

Die Akustik sei anders in diesem Konzerthaus, mit der Möglichkeit auch eine Oper zu spielen, so Fischer. Dabei wird ein Teil der Bühne gesenkt zu einem Orchestergraben, wobei das Orchester viel tiefer sitzt als in Wien.

Eine Starbesetzung hat die Staatsoper mit Tomasz Konieczny als Wotan, Christopher Ventris als Siegmund und - herausragend und in jedem Augenblick stimmig präsent - Nina Stemme, derzeit vielleicht die weltbeste Walküre, aufgeboten.

