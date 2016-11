Sinkende Einkommen, weniger Konsum in Österreich

Österreich ist keine Insel der Seligen mehr: Die Haushaltseinkommen und der Konsum gingen im Vorjahr zum dritten Mal in Folge zurück. Im selben Zeitraum stieg die Arbeitsproduktivität deutlich an - es wird seit 2013 mehr Arbeit in weniger Zeit geleistet. Aufgrund des relativen Wohlstands im Land ist aber ein großer Teil der Bevölkerung mit seiner Lebenssituation zufrieden.

„Den Österreichern geht es subjektiv sehr gut“, sagte der Generaldirektor der Statistik Austria, Konrad Pesendorfer, heute. Jedoch habe die Dynamik, die den Wohlstand im Land begründe, in den letzten Jahren nachgelassen. Positiv sei, dass die Gruppe der Armutsgefährdeten im Vergleich zum Krisenjahr 2008 leicht abgenommen habe.

Statistisch gesehen waren im Vorjahr nur mehr 18,3 Prozent bzw. rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich armutsgefährdet. Im Jahr des Wirtschafts- und Finanz-Crashs lag dieser Wert noch bei 20,6 Prozent. Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf bewerten die Statistikexperten auf längere Zeiträume betrachtet „tendenziell positiv“.