Ermittlungen gegen VW-Aufsichtsratschef Pötsch bestätigt

In der Abgasaffäre bei Volkswagen (VW) hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Ermittlungen wegen Marktmanipulation gegen Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch bestätigt. Der Anfangsverdacht habe sich bei den Untersuchungen ergeben, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde heute.

Die Behörde geht bereits seit Sommer dem Verdacht nach, dass VW möglicherweise bewusst verspätet über die finanziellen Folgen der millionenfachen Abgasmanipulation informierte. Nach einer Strafanzeige der Finanzaufsicht BaFin ermitteln die Strafverfolger bereits gegen VW-Markenchef Herbert Diess und den früheren VW-Chef Martin Winterkorn.

Damals hatte die Behörde noch ausdrücklich betont, dass Pötsch nicht im Visier sei. Die nun eingeleiteten Ermittlungen gegen Pötsch begründete Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe mit dem Ergebnis der Ermittlungen: „Das hat sich erst aktuell ergeben.“ Worauf sich der Verdacht gründet, sagte er nicht.

VW-Markenchef: „Volkswagen derzeit nicht zukunftsfähig“

Die deutsche Automarke Volkswagen muss laut Markenchef Diess seine Wettbewerbsfähigkeit deutlich steigern. „In der aktuellen Verfassung ist Volkswagen nicht zukunftsfähig“, sagte Diess den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Montag-Ausgaben). „Ohne den Konzern mit seinen anderen Marken wäre die Marke Volkswagen derzeit in einer aussichtslosen Situation.“

Die laufenden Verhandlungen über einen Zukunftspakt, der VW fit machen soll für den Umbruch im Autogeschäft, seien inzwischen „sehr konstruktiv“, sagte Diess. Es werde keine Kündigungen geben. Dennoch werde die Mitarbeiterzahl im Jahr 2020 wahrscheinlich „niedriger sein als heute“.

Diess: Autoindustrie muss schneller werden

Betriebsrat und Management stecken derzeit im Rahmen des Zukunftspakts die Konzernstrategie der nächsten Jahre ab. Da VW sparen muss, geht es um die Frage, wie das Unternehmen trotz der Milliardenbelastungen durch die Dieselaffäre auch in Zukunft noch Geld in Zukunftstechnologien wie Elektroautos investieren kann.

Um die Internetkonzerne auf Distanz zu halten, muss die Autoindustrie nach Überzeugung des VW-Markenchefs schneller werden. „Wenn Google und Co. auch noch den direkten Draht zum Autofahrer besetzen, dann machen die das Geschäft mit dem Auto“, warnte Diess. „Wir haben vielleicht noch ein bis zwei Jahre, um diese Schnittstelle selbst zu besetzen.“

Österreich will Ermittlungen abgeben

Im Skandal um manipulierte Abgaswerte bei VW ermitteln nicht nur die Behörden in Deutschland und den USA, sondern auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien. Diese will ihre Ermittlungen nun aber an die deutsche Staatsanwaltschaft abgeben, berichtete das Ö1-Mittagsjournal.

Bei der Staatsanwaltschaft in Braunschweig gebe es schon viele Beweisergebnisse, wurde eine WKStA-Sprecherin zitiert. Es gehe darum, zentral zu ermitteln, nicht in vielen EU-Staaten. Die WKStA ermittelt seit Jahresbeginn in der VW-Causa gegen unbekannte Täter.

Zuvor war die Sache in Graz anhängig. In Österreich sind vermutlich Hunderttausende Autofahrer vom VW-Skandal betroffen. Knapp 4.000 Menschen haben sich via Verein für Konsumenteninformation (VKI) dem Strafverfahren als Privatbeteiligte angeschlossen.