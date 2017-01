Ein Louvre am Persischen Golf

Ein Louvre in Abu Dhabi, eine Eremitage für Barcelona: Museumskooperationen haben in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt. Die Kommunen fördern die Bauten mit Millionenbeträgen. Sie erhoffen sich von der Zusammenarbeit mit den Kulturinstitutionen nicht nur Prestige, die von Stararchitekten geplanten Häuser, die geliehenen großen Namen und der Zugriff auf die umfangreichen Sammlungen sollen auch Touristen anlocken. Zuletzt gerieten aber gleich mehrere internationale Museumsgroßprojekte ins Stocken - der geplante Guggenheim-Ableger in Helsinki wird gar nicht realisiert.

