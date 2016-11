Ausschreitungen während Schülerdemo in Athen

Eine Gruppe von Randalierern hat eine zunächst friedlich verlaufene Schülerdemonstration im Zentrum Athens ins Chaos gestürzt. Sie schleuderten heute Steine und Brandflaschen auf die Polizei. Die Beamten setzten Tränengas ein. Die Demonstration wurde damit rasch aufgelöst.

Die Schüler forderten mehr Geld für die Bildung. Griechenland hängt seit mehr als sechs Jahren am Tropf der Geldgeber und muss in allen Bereichen das Geld kürzen, darunter auch im Bereich Bildung. Zahlreiche Schulen wurden in den vergangenen Jahren geschlossen. In vielen Schulen fehlt es an Personal.