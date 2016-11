New Hampshire: Sorge vor Schusswaffen in Wahllokalen

Wie angespannt in den USA die Lage wenige Stunden vor Öffnung der Wahllokale ist, zeigt die Tatsache, dass in Teilen von New Hampshire der Wahltag schulfrei ist, konkret etwa im Wahlbezirk Durham. Dort haben die Behörden aus Sorge, es könnten Wähler mit ihrer Waffe ins Wahllokal gehen und es dann zu einem Zwischenfall kommen, den Schülern freigegeben.

Das einzige Wahllokal der Kleinstadt Durham befindet sich im Turnsaal der High School. Laut Gesetz darf niemand auf dem Schulgelände Waffen tragen. Das Gesetz erlaubt es aber, Waffen ins Wahllokal mitzunehmen. Diese Gesetzeslage ist nicht neu. Aber nach dem aufgeheizten Wahlkampf, in dem auch das Recht, Waffen zu tragen, ein großes Thema war, wollen die Behörden diesmal offenbar kein Risiko eingehen und entschieden, den Kindern schulfrei zu geben.

Im kleinen Bundesstaat New Hampshire im Nordosten der USA ist das Rennen besonders knapp. Der Vorsprung der Demokratin Hillary Clinton in den Umfragen verringerte sich zuletzt offenbar dramatisch - sowohl ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump als auch Clinton selbst reisten am Wochenende nochmals zu Wahlkampfveranstaltungen nach New Hampshire. Und heute absolviert Präsident Barack Obama für Clinton seinen letzten Soloauftritt, bevor die Wahllokale öffnen. (tief, ORF.at)