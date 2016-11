Säugetiere leben in Zoos länger als in freier Wildbahn

Die meisten Säugetiere in Zoos haben eine höhere Lebenserwartung als ihre in Freiheit lebenden Artgenossen. Zu diesem Schluss kommt ein Forscherteam mit Beteiligung der Universität Zürich, nachdem es die Lebensdauer in Natur und in Gefangenschaft bei über 50 Säugetierarten verglichen hat.

Rivalität unter Artgenossen, knappe Nahrung, Fressfeinde und raue Bedingungen: Vor all diesen Widrigkeiten der freien Wildbahn sind Säugetiere in Zoos geschützt. Tatsächlich leben die meisten der 50 untersuchten Säugetierarten in Gefangenschaft länger, wie das von den Universitäten Zürich und Lyon geleitete Forscherteam im Fachblatt „Scientific Reports“ berichtete. Das gilt für so verschiedene Arten wie Rentier, Biber und Löwe.

Gilt auch für Raubtiere

„Alle 15 Raubtierarten erreichten gemäß unseren Datensätzen eine höhere Lebensdauer im Zoo“, sagte Studienautor Marcus Clauss von der Universität Zürich laut einer Mitteilung der Hochschule von heute. Offenbar sei auch als Räuber das Überleben in der Natur nicht unbedingt leicht.

Besonders groß war der Unterschied in der Lebensdauer bei Arten mit kurzer Lebensspanne, hoher Reproduktionsrate und hoher Sterblichkeit in freier Wildbahn. Das betrifft beispielsweise Spitzhörnchen, Wiesel, Weißwedelhirsch und Wildhund. Durch natürliche Feinde und Konkurrenz in der Gruppe sterben Individuen dieser Arten in freier Wildbahn früher als in Zoos.

Dieser „Schutzeffekt“ der Zoohaltung mag nicht überraschen, ist allerdings nicht selbstverständlich: Bei Arten, die eine längere Lebensspanne haben und eine geringere Sterblichkeit aufweisen, sei der Unterschied in der Lebensdauer kleiner oder kehre sich in manchen Fällen sogar um, so Clauss. Gewisse Arten leben also in freier Wildbahn länger.