Mindestsicherung: Einigung bis Donnerstag angestrebt

Für eine neue bundeseinheitliche Regelung der Mindestsicherung gibt es eine neue Frist: Sozialminister Alois Stöger (SPÖ), die ÖVP-Spitze und die Länder wollen nun bis zur Landeshauptleutekonferenz am Donnerstag, wo der Finanzausgleich unterzeichnet werden soll, eine Einigung über die Mindestsicherung erzielen. Das ist das Ergebnis einer weiteren Verhandlungsrunde.

Weitere Runde geplant

Eigentlich hätten die Länder bis heute Mittag ihre Stellungnahmen zu dem Vorschlag Stögers übermitteln sollen. Vor allem die ÖVP-geführten Länder lehnten aber ein solches Ultimatum ab und am Rande der Verhandlungen zum Finanzausgleich wurde dann kurzfristig eine weitere Gesprächsrunde zur Mindestsicherung vereinbart. Das Ergebnis lautet, dass weiter verhandelt wird. Eine neue Runde soll am Mittwoch stattfinden, bis zur Landeshauptleutekonferenz am Donnerstag will man eine Einigung finden.

Stöger hofft auf Bewegung

Stöger nannte nach der Gesprächsrunde, an der unter anderen Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) und die Landeshauptleuten Günther Platter, Josef Pühringer und Markus Wallner (alle ÖVP) teilnahmen, als Ziel, dass am Donnerstag eine neue Vereinbarung unterschriftsreif sein solle. Der Sozialminister ging davon aus, dass sich die ÖVP „ein Stück“ bewegt. Bisher habe sie sich noch nicht bewegt.

Wenn man bis Donnerstag keine Einigung schaffen sollte, „dann wird irgendwann die Zeit ablaufen“, sagte Stöger. Zuversichtlich, dass eine Lösung möglich sei, zeigte sich Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ).

ÖVP sieht SPÖ am Zug

ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger verlangte hingegen von der SPÖ Bewegung. Insbesondere beharrte Wöginger bei der geplanten Deckelung auf einer Ist- statt der von Stöger vorgeschlagenen Kann-Bestimmung. Auch die von der ÖVP geforderte niedrigere Mindestsicherung für alle, die in den letzten sechs Jahren weniger als fünf Jahre in Österreich waren, nannte Wöginger neuerlich. Stöger wollte zu inhaltlichen Fragen nach der heutigen Verhandlungsrunde nicht Stellung nehmen.

Sobotka ortet bei SPÖ „höheres Ziel“

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) unterstellte der SPÖ, ein „höheres Ziel“ zu verfolgen. Sobotka meint, es gehe der SPÖ nicht um die Sache, „es geht um was ganz anderes“, wie er vor Journalisten sagte - während parallel dazu noch Verhandlungen liefen.

Dass die SPÖ unter Kanzler Christian Kern Neuwahlpläne schmiede, wollte Sobotka nicht direkt sagen. „Wenn ich wüsste, hätte ich es schon ausgesprochen“, so der Minister in dem Hintergrundgespräch. Er stellte allerdings die Frage in den Raum, was für ein Ziel es habe, dass die SPÖ mit den „Speerspitzen“ Stöger, Bildungsministerin Sonja Hammerschmied und Klubobmann Andreas Schieder die angebliche Reformunwilligkeit der ÖVP anprangert. Diese würden „das Feld aufbereiten“.