Großteil dennoch zufrieden

Zum dritten Mal in Folge sind Haushalteinkommen und Konsum in Österreich gesunken. Das ergeben aktuelle Zahlen der Statistik Austria. Gleichzeitig ist die Produktivität gestiegen - die Österreicher arbeiten also mehr bei weniger Geld. Das Vermögen der heimischen Haushalte ist weiterhin ungleich verteilt. Dennoch ist ein Großteil der Österreicher mit ihrer aktuellen Lebenssituation zufrieden.

