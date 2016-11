Fußball: Klopps „Reds“ lösen neue Euphorie aus

Jürgen Klopp hat derzeit alle Hände voll zu tun, den brodelnden Vulkan der Begeisterung in Liverpool am Ausbrechen zu hindern. Spätestens mit dem fulminanten 6:1 über Watford und dem damit verbundenen Sturm an die Premier-League-Tabellenspitze begannen die Fans der „Reds“, vom ersten Meistertitel seit 1990 zu träumen. „Wir bleiben cool“, betont der deutsche Startrainer bei jeder Gelegenheit. Vergleiche mit der Liverpool-Mannschaft von 2014, als man den Titel nur hauchdünn verpasste, lehnt Klopp ab.

