Grazer Forscher entwickelten Nanomotor

Millionstel Millimeter kleine Maschinen könnten in Zukunft gezielt Arbeit auf molekularer Ebene erledigen. Grazer Forschern gelang es nun, einen so kleinen molekularen Transporter mit einem „Motor“ gezielt in Fahrt zu bringen.

