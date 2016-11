Reporter ohne Grenzen ehren Syrer Hadi Abdullah

Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat den 29-jährigen Syrer Hadi Abdullah als „Journalisten des Jahres“ ausgezeichnet. Die Organisation erklärte heute in Straßburg, der Fernsehreporter werde für die mutige Berichterstattung über sein Heimatland geehrt. „Er schreckt nicht davor zurück, sich in gefährliche Gebiete zu begeben“, heißt es in der Begründung. Dort zeige er auf, welche Auswirkungen der Krieg auf die Zivilbevölkerung habe.

Abdullah gehe dorthin, „wohin sich kein westlicher Journalist wagt“, erklärte Reporter ohne Grenzen weiter. Im Jänner wurde er demnach von der früheren Al-Nusra-Front entführt, die jetzt Fatah al-Scham heißt. In der Gewalt der Islamisten sei er mehrfach nur knapp dem Tod entgangen. Hadi arbeitet für mehrere Fernsehsender und als Reporter in Sozialen Netzwerken.

Als „Medium des Jahres“ wurde die chinesische Websete 64Tianwang ausgezeichnet. Ihre Bürgerreporter nähmen erhebliche Risiken in Kauf, um die Öffentlichkeit trotz der Zensur in der Volksrepublik zu informieren. Reporter ohne Grenzen vergibt die Auszeichnungen morgen gemeinsam mit dem französischen Fernsehsender TV5 Monde in Straßburg. Die Preisträger wurden nicht erwartet.