Irakische Armee entdeckt Massengrab bei Mossul

In einer Stadt südlich von Mossul sind nach Angaben der irakischen Armee rund 100 Leichen in einem Massengrab entdeckt worden. Die Opfer seien enthauptet worden, wie das Militär heute mitteilte. Die Stadt Hammam al-Alil war erst am Samstag aus der Gewaltherrschaft der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) befreit worden.

Wie AFP-Reporter berichteten, rückten die irakischen Einheiten der Polizei, die Armee und Eliteeinheiten des Innenministeriums von Osten erst heute in die etwa 15 Kilometer südöstlich von Mossul am Westufer des Tigris gelegene Ortschaft ein.

Massiven Anstieg von Flüchtlingen

Seit Beginn der Offensive auf die irakische Großstadt vor drei Wochen seien unterdessen mehr als 34.000 Menschen von den Gefechten vertrieben worden, erklärte die Internationale Organisation für Migration (IOM). Das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) informierte über den Onlinemitteilungsdienst Twitter, das entspreche einem Anstieg um mehr als 50 Prozent innerhalb von zwei Tagen.

Der Anstieg der Flüchtlingszahlen kommt wenige Tage, nachdem irakische Eliteeinheiten erstmals auf Mossuls Stadtgebiet vorgedrungen sind. In der irakischen Hochburg der Terrormiliz sollen nach Schätzungen noch mindestens 1,5 Millionen Menschen leben.

Offensive auf IS-Hochburg al-Rakka

Auch die Offensive auf die IS-Hochburg al-Rakka in Syrien wird fortgesetzt. Eigenen Angaben zufolge konnten die Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) bereits eine Reihe von Dörfern auf einer Länge von zehn Kilometern vom IS im Norden al-Rakkas erobern.