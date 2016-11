Schelling zu Steuergeldverteilung und Koalitionsklima

Bund, Länder, Gemeinden und Städte haben sich auf die Verteilung von 80 Steuermilliarden geeinigt. Wofür das Geld ausgegeben werden soll und zum Klima in der Regierung ist Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) im Studio.

Experten zum spannenden US-Wahlkampffinale

Einen Tag vor der Präsidentenwahl in den USA liegt Hillary Clinton in mehreren Umfragen vor ihrem Rivalen Donald Trump. Trump ist weiter im Angriffsmodus. In der ZIB2 Liveberichte aus Washington, Gast im Studio ist der Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch.

Bange Blicke in die Heimat

Wie US-Bürger in Österreich die US-Wahlen und die Präsidentschaftskandidaten sehen.

