Marathonprogramm in „Swing-States“

Im Finish ihres erbittert geführten Wahlkampfs haben die US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump noch einmal alle ihre Kräfte mobilisiert. Am Tag vor der Wahl absolvierten sie am Montag ein Marathonprogramm in mehreren der als wahlentscheidend geltenden Bundesstaaten. Derweil rüstet sich New York für den Wahltag, schließlich wollen beide Kandidaten den Tag der Entscheidung in der US-Metropole verbringen. Die Sicherheitsvorkehrungen werden drastisch erhöht.

