Menschenrechtsgericht: Hunderte neue Klagen aus Türkei

So wie Festnahmen und Suspendierungen seit dem Putschversuch in der Türkei immer weiter zunehmen, steigt auch die Zahl der Klagen aus dem Land beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Bemerkenswert ist der Anstieg in letzter Zeit: Allein in den vergangenen zwei Wochen gingen Hunderte neue Klagen beim Straßburger Gericht ein. Für das EGMR „unerwartet und beispiellos“. Unterdessen wurde gestern Abend der bereits zehnte Abgeordnete der prokurdischen Oppositionspartei HDP festgenommen.

Mehr dazu in „Unerwartet und beispiellos“