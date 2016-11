Medien: Für Clinton-Sieg geplantes Feuerwerk abgesagt

Ein für den möglichen Sieg Hillary Clintons bei der US-Präsidentschaftswahl geplantes Feuerwerk in New York ist Medienberichten zufolge abgesagt worden. Gründe für die Absage des von der Stadt genehmigten Feuerwerks über dem Hudson River seien nicht genannt worden, berichtete der TV-Sender NBC unter Berufung auf einen Behördenmitarbeiter gestern.

Clinton will die Verkündung der Wahlergebnisse im Javits-Kongresszentrum in Manhattan abhalten, ihr Konkurrent Donald Trump plant eine vergleichbare Veranstaltung in einem nahegelegenen Hotel.

Beide Kandidaten in New York

Bürgermeister Bill de Blasio kündigte unterdessen eine verstärkte Polizeipräsenz in ganz New York für den Wahltag an. 5.000 Polizisten sollen für die Sicherheit an Wahllokalen und anderen Orten in der Metropole sorgen. Sowohl die Wahlkampfbüros als auch die Wahlpartys beider Kandidaten werden streng bewacht. Bereits am Montag war der verstärkte Einsatz von Sicherheitskräften in der Stadt sichtbar. Es ist die erste Präsidentschaftswahl seit 1944, bei der sich beide Kandidaten am Wahlabend in New York aufhalten.