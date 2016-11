US-Millionär Durst weist Mordvorwurf in LA zurück

Der wegen Mordes angeklagte New Yorker Millionär Robert Durst hat die Vorwürfe vor einem Gericht in Kalifornien zurückgewiesen. „Ich habe Susan Berman nicht getötet“, sagte der 73-jährige Immobilienerbe nach einem Bericht der „Los Angeles Times“ bei der Anhörung in Los Angeles. Er sei in einem Rollstuhl in den Raum gebracht worden, hieß es.

Bereits im März 2015 war Durst in Kalifornien wegen Mordes an seiner langjährigen Bekannten angeklagt worden. Berman wurde im Jahr 2000 erschossen in ihrer Wohnung in Los Angeles aufgefunden. Durst saß zuletzt wegen illegalen Waffenbesitzes im US-Staat Louisiana in Haft. Vorige Woche wurde er in ein Gefängnis in Los Angeles verlegt. Der Mordprozess gegen ihn soll im kommenden Jahr stattfinden.

Der Millionär wird mit drei Todesfällen in Verbindung gebracht: Anfang 1982 verschwand Dursts Frau Kathie spurlos, 18 Jahre später wurde Berman erschossen, 2001 wurden Leichenteile von Dursts Nachbarn in Texas gefunden. Durst kam im letzten Fall vor Gericht, verteidigte sich aber mit Notwehr. Er wurde vom Mordvorwurf freigesprochen.