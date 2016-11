Obamas Appell an Wähler: „Seid ihr bereit? Dann los!“

Präsident Barack Obama hat gestern Nachmittag (Ortszeit) im Swing State New Hamsphire einen letzten Solo-Wahlkampfauftritt für Hillary Clinton absolviert, um vor allem Junge zu motivieren, wählen zu gehen.

Bei Clinton werde das Land in guten Händen sein, so Obama zu den rund 7.500 begeisterten Anhänger, die in Durham stundenlang auf Obamas Auftritt gewartet hatten. „Seid ihr alle bereit? Dann los!“ – mit diesem Slogan aus einem seiner früheren Wahlkämpfe feuerte Obama die Menge an und rief sie zum Wählen auf.

Obama: bei Hillary wird das Land in guten Händen sein #orfelections2016 A video posted by Guido Tiefenthaler (@guido_tief) on Nov 7, 2016 at 6:57pm PST

“Sonst geht alles den Bach hinunter“

Er warnte davor, dass „die Erfolge der letzten acht Jahre“ – er nannte etwa die Rettung der Autoindustrie, den wirtschaftlichen Aufschwung, das Jobwachstum und Obamacare – „den Bach hinuntergehen“, wenn der Republikaner Donald Trump gewählt werde. Die Demokratie sei nichts, was man habe, sondern was man mache, rief Obama die Zuhörer dazu auf, ihre Stimme abzugeben.

New Hampshire könnte beim Wahlausgang entscheidend sein, betonte Obama gleich mehrmals – und der Präsident erinnerte daran, dass auch er Wahlbezirke nur mit einer Handvoll Stimmen Vorsprung gewann und es daher auf jede einzelen Stimme ankomme.

Obama motiviert zum Wählen#orfelections2016 A video posted by Guido Tiefenthaler (@guido_tief) on Nov 7, 2016 at 6:48pm PST

Obama und das wichtigste Amt

Obama attackierte Clintons Kontrahenten Trump frontal: Dieser sei völlig ungeeignet für das Präsidentenamt – ganz anders als Clinton, der er erneut als die fähigste Kandidaitn für das Amt bezeichnete. Und er spach mehrmals das nationale Sentiment seiner Zuhörerinnen und Zuhörer an: die USA hätten sich immer dadurch ausgezeichnet, dass die Menschen zusammenarbeiteten. Und unter Jubel betont Obama: Das wichtigste Amt in den USA sei nicht das des Präsidenten oder eines Abgeordneten – „das seid Ihr, die Bürger“!

Buh-Schreie für Trump seien sinnlos, warnte Obama weiter, nur Wählen bringe etwas.

Obama in New Hampshire: Wenn Trump verliert gehen alle Erfolge der letzten Jahre verloren #orfelections2016 A video posted by Guido Tiefenthaler (@guido_tief) on Nov 7, 2016 at 6:36pm PST

„Arrogant und dumm“

Trumps Verhalten sei vielleicht in anderen Ländern akzeptabel, aber nicht in den USA. Trump werde sich, wenn er gewählt werde, nicht ändern. Das Amt lege die Persönlichkeit nur noch stärker offen. „Es ist schlimm genug, wenn jemand arrogant ist, aber noch schlimmer ist es, wenn jemand arrogant und dumm ist“, so Obama über Trump.

Im Gegensatz zu Trump wisse Clinton , was in der Welt vor sich gehe. Noch einmal genoss Obama sichtlich die Bewunderung, Begeisterung und Zuneigung, die ihm die tausenden Besucher entgegenbrachten, die ihn wie einen Popstar feierten. „Ich liebe euch auch“, rief Obama in die Halle – und nahm am Ende ein ausführliches Bad in der Menge. (tief, ORF.at)