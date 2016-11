Demokraten scheitern mit Eilantrag gegen Trump-Anhänger

Kurz vor Öffnung der Wahllokale in den USA ist die Demokratische Partei vor dem Obersten Gerichtshof mit einem Eilantrag gegen die befürchtete Einschüchterung von Wählern durch Anhänger des Kandidaten Donald Trump gescheitert. Das Supreme Court wies gestern (Ortszeit) in Washington einen entsprechenden Antrag der Demokraten aus dem Bundesstaat Ohio zurück und bestätigte damit das Urteil eines Gerichts aus unterer Instanz.

Die Demokraten aus Ohio hatten die Justiz eingeschaltet, nachdem der Rechtspopulist Trump vor Wahlfälschung gewarnt hatte und seine Anhänger aufrief, die Wahllokale heute genau zu beobachten. Ein Distriktrichter in Ohio hatte dann auf Antrag der Demokraten eine Weisung erlassen, wonach Wähler an den Wahllokalen nicht von anderen befragt, verfolgt oder fotografiert werden dürften. Ein Berufungsgericht hatte diese Weisung am Freitag aber wieder aufgehoben.

„Ausreichend gesetzliche Handhabe“

Das Oberste Gericht in Washington bestätigte nun diese Entscheidung und verwies darauf, dass es in Ohio bereits ausreichende gesetzliche Handhabe gegen die Einschüchterung von Wählern gebe. Die Washingtoner Höchstrichter sind traditionell sehr zurückhaltend, wenn es um Urteile zum Wahlverfahren kurz vor dem Wahltag geht.

Die Demokraten in Ohio hatten die Befürchtung geäußert, dass sich Trumps Anhänger durch den Aufruf des Kandidaten zur Schikanierung etwa von afroamerikanischen Wählern, die den Demokraten zuneigen, ermutigt fühlen könnten. Die Einschüchterung von Wählern aus ethnischen Minderheiten in Wahllokalen war in den USA zur Zeit der Rassentrennung gang und gebe.