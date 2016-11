Australier werben in USA für Clinton

Es gibt wohl kaum jemanden in den USA, der nicht froh ist, dass dieser Wahlkampf zu Ende geht. Trotzdem haben sich auch in diesem Jahr wieder Hunderttausende im ganzen Land als freiwillige Helfer im Wahlkampf engagiert - auch aus unerwarteten Ecken.

Um Trump zu verhindern und Damit Clinton ins Weiße Haus kommt, hat ein australisches Ehepaar beim Wahlkampf mitgemacht. Gayle und ihr Mann flogen in die USA und gingen tagelang von Tür zu Tür, um die Bewohner von Clinton zu überzeugen #orfelections2016 A video posted by Guido Tiefenthaler (@guido_tief) on Nov 7, 2016 at 8:49pm PST

Oft kommen die Freiwilligen aus weit entfernten Bundesstaaten, um dort auszuhelfen, wo das Rennen besonders knapp ist. Kalifornier etwa waren bis zuletzt in Florida, Ohio, North Carolina und New Hampshire im Einsatz. Unter ihnen sind zahlreiche Studenten, von denen viele ihr Studium für den Wahlkampf unterbrechen.

„Wahl zu wichtig für die Welt“

Manche der Helfer kommen aber im wahrsten Sinne des Wortes vom anderen Ende der Welt: In Portsmouth, New Hampshire, war die letzten zehn Tage ein Ehepaar aus Australien von Haus zu Haus unterwegs, um für Hillary Clinton zu werben.

Sobald sie ihre Kandidatur bekanntgegeben hatte, hätten sie und ihr Mann Flugtickets bestellt, erzählt Gayle am Rande des Wahlkampfauftritts von Präsident Barack Obama in Durham in New Hampshire. Diese Wahl sei einfach zu wichtig für die ganze Welt, um den Sieg Donald Trump zu überlassen, so Gayle, die gleich am Tag nach der Wahl wieder nach Hause fliegt.