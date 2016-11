Auftrittsmarathon vor Urnengang

Die beiden Kandidaten im Rennen um das Weiße Haus, die Demokratin Hillary Clinton und der Republikaner Donald Trump, haben vor dem Wahltag am Dienstag bis zuletzt einen Auftrittsmarathon zurückgelegt: Dabei bekräftigten sie unter dem Jubel der jeweiligen Anhängerschaft ihre Anwürfe erneut und attestierten einander mit geharnischten Worten Unfähigkeit für das Präsidentenamt. Millionen wurden am Montag auch noch in TV-Spots investiert. Beide Kandidaten werden sich während der Auszählung in New York aufhalten. Ein Feuerwerk für Clintons Veranstaltung wurde dort indes ohne näher genannte Gründe abgesagt.

