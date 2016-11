Tennis: Thiem bei ATP Finals in Gruppe mit Djokovic

Dominic Thiem bekommt es bei den ATP World Tour Finals in London gleich zum Auftakt am kommenden Sonntag mit dem serbischen Titelverteidiger Novak Djokovic tun. Wie die Auslosung gestern ergab, spielen außerdem noch der Kanadier Milos Raonic und der Franzose Gael Monfils in der Gruppe Ivan Lendl. In den bisherigen drei Duellen mit Djokovic hat Thiem, der sich erstmals für das Saisonfinale der besten acht Tennisspieler des Jahres qualifiziert hat, noch keinen einzigen Satz gewinnen können.

