Orban scheitert mit Gesetz gegen Flüchtlingsquote

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban ist im Parlament in Budapest knapp mit einem Gesetz gegen die Flüchtlingsquote der EU gescheitert.

Bei der Abstimmung über eine entsprechende Verfassungsänderung sprachen sich heute sowohl die Abgeordneten der Linksparteien als auch die rechtsextreme Jobbik-Partei gegen den Gesetzesentwurf aus. Alle 131 Abgeordneten von Orbans rechtskonservativer Regierungskoalition stimmten für den Entwurf, für die notwendige Zweidrittelmehrheit fehlten jedoch zwei zusätzliche Stimmen.

Referendum war ungültig

Der von Orban vorgelegte Gesetzesentwurf richtete sich gegen die EU-Pläne zur Umverteilung von Flüchtlingen unter den Mitgliedsstaaten. Er sah vor, ein Verbot der Ansiedlung einer „ausländischen Bevölkerung“ in der Verfassung zu verankern.

Mit einer vom Parlament beschlossenen Verfassungsänderung wollte Orban durchsetzen, was bei einer Volksabstimmung am 2. Oktober gescheitert war. Bei dem Referendum hatten sich zwar mehr als 98 Prozent der Teilnehmer gegen die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU ausgesprochen. Wegen zu geringer Beteiligung war das Ergebnis aber ungültig.