Fünf IS-Verdächtige in Deutschland in Haft

Unter dem Vorwurf der Unterstützung für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die deutsche Bundesanwaltschaft heute fünf Männer festnehmen lassen. Die Männer stünden konkret im Verdacht, für den IS rekrutiert und mindestens einen Mann samt seiner Familie nach Syrien geschleust zu haben.

Die Beschuldigten im Alter zwischen 26 und 50 Jahren sollen dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Er muss über eine Untersuchungshaft entscheiden.

„Prediger ohne Gesicht“

Laut Medienberichten von „Süddeutscher Zeitung“ sowie Nord- und Westdeutschem Rundfunk waren den Festnahmen monatelange Ermittlungen vorausgegangen. Der zu den Festgenommenen zählende 32 Jahre alte Ahmad Abdulaziz Abdullah A., der sich auch Abu Walaa nennt, soll den Berichten zufolge als „Prediger ohne Gesicht“ bekannt sein.

Die Bundesanwaltschaft bestätigte, dass Abu Walaa in dem überregionalen salafistisch-dschihadistischen Netzwerk die zentrale Führungsposition übernommen habe. Er bekenne sich offen zum IS und sei in der Vergangenheit bei zahlreichen salafistischen Veranstaltungen als Redner aufgetreten. Der Iraker ist nach Einschätzung deutscher Sicherheitsbehörden einer der wichtigsten Unterstützer des IS in Deutschland.