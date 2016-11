Lebenslang für britischen Ex-Banker nach Mord in Hongkong

Ein britischer Ex-Banker ist in Hongkong wegen Mordes an zwei Frauen heute zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 31-Jährige war nach Ansicht der Geschworenen schuldig, im Jahr 2014 zwei indonesische Prostituierte gefoltert und ihnen die Kehlen durchgeschnitten zu haben.

Taten fotografiert und gefilmt

Die Morde an den 23 und 26 Jahre alten Frauen hielt er mit Fotos und Videos auf seinem Handy fest. Die Verteidigung des Briten hatte auf verminderte Schuldfähigkeit plädiert. Der Angeklagte gab an, wegen des Missbrauchs von Drogen und Alkohol unter einer Geistesstörung zu leiden.

In den Videos sagte der 31-Jährige, er habe es genossen, die Frauen zu quälen und zu töten, wie die Zeitung „South China Morning Post“ berichtete. Ob der Mann seine Strafe in Hongkong oder Großbritannien absitzen wird, war zunächst nicht klar. Der Mord an den beiden Frauen hatte wegen der großen Brutalität für viel Aufsehen in Asien gesorgt.