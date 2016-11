Mindestsicherung: Stöger macht ÖVP letztes Angebot

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) hat der ÖVP bei der Mindestsicherung ein nach seiner Darstellung letztes Angebot gemacht. Wie Stöger vor dem Ministerrat bestätigte, kann er sich eine Deckelung für arbeitsfähige Vollbezieher und mehr Spielraum für die Länder bei Flüchtlingen vorstellen. Er habe nun die „absolute Untergrenze“ definiert. „Jetzt liegt es an den Bundesländern, an der ÖVP“, so Stöger.

Nach wie vor nicht vorstellen kann sich der Minister die von Teilen der ÖVP geforderte „Wartefrist“ für Personen, die weniger als fünf der letzten sechs Jahre in Österreich verbracht haben. „Ich kann mir eine Wartefrist keinesfalls vorstellen.“ Denn egal, wie lange eine Wartefrist sei: „Armut tut jetzt weh.“

In anderen Punkten sei er der ÖVP aber einen „sehr großen Schritt entgegengenkommen“, so Stöger. Der Sozialminister soll etwa bereit sein, den 1.500 Euro-Deckel von einer Kann- zu einer Muss-Bestimmung zu machen.

Differenzen bei Asylberechtigten

Die Deckelung will Stöger allerdings nur für arbeitsfähige Vollbezieher akzeptieren, nicht aber etwa für Behinderte und für „Aufstocker“, die die Mindestsicherung zu einem niedrigen Arbeitslosengeld oder Einkommen beziehen. Den Vorwurf von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), mit seinem hartnäckigen Widerstand gegen die Kürzung der Mindestsicherung auf das „höhere Ziel“ von Neuwahlen hinzuarbeiten, wies Stöger zurück.

Sobotka pochte vor der Regierungssitzung einmal mehr auf die Wartefrist und einen reduzierten Mindestsicherungsbezug für Asylberechtigte. Diese gingen „zu 90 Prozent in die Arbeitslosigkeit und kommen sofort in 100 Prozent Mindestsicherung“. Daher sei eine Reform „im Interesse der Bevölkerung“ nötig. Stöger sei reformunwillig.