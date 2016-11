US-Präsidentenwahl läuft

Hochspannung in den USA: Die Präsidentschaftswahl ist in vollem Gange. Die Menschen strömen zu den Urnen. Die demokratische Kandidatin Hillary Clinton und ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump gaben ihre Stimmen in New York ab. Wegen der Zeitunterschiede innerhalb der USA wird sich die Abstimmung bis in die Morgenstunden (MEZ) am Mittwoch hinziehen.

Lesen Sie mehr …