Angeblich 500 Beteiligte an Putschversuch in Montenegro

In einen für den Tag der Parlamentswahl am 16. Oktober in Montenegro geplanten Putsch sind nach Meinung von Ermittlern etwa 500 Personen verwickelt gewesen, wie die regierungsnahe Tageszeitung „Pobjeda“ heute berichtete.

Nach Angaben der Zeitung wurde die Gruppe von zwei russischen Nationalisten, deren Namen bisher nicht veröffentlicht und die auch nicht festgenommen wurden, angeführt. Die montenegrinische Tageszeitung berichtete über neue Ermittlungsdetails nach der Einvernahme eines der mutmaßlichen serbischen Putschisten, der kürzlich festgenommen wurde.

Mord an Djukanovic soll geplant worden sein

Am Vorabend der Parlamentswahl wurden in Podgorica 20 Serben festgenommen, 16 befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft. Ein später festgenommenes Gruppenmitglied soll sich laut „Pobjeda“ Ermittlern gegenüber nun zur Kooperation bereiterklärt haben.

Die Gruppe der Serben soll laut montenegrinischer Staatsanwaltschaft neben der Besetzung staatlicher Institutionen auch den Mord an Langzeitpremier Milo Djukanovic geplant haben. Die beiden russischen Anführer hielten sich in Serbien auf und wurden dort von serbischen Behörden observiert. Serbiens Premier Aleksandar Vucic bestätigte zuletzt indirekt die Erkenntnisse der montenegrinischen Ermittler.