Alles schaut auf Florida und Ohio

Die Wahl zur Nachfolge von US-Präsident Barack Obama läuft. Die Wahllokale in dem sechs Zeitzonen umspannenden Land öffnen und schließen allerdings unterschiedlich. Die Entscheidung des Duells zwischen der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton und dem Republikaner Donald Trump könnte sich hinziehen - oder sehr schnell gehen. Alles schaut auf Florida und Ohio. Trump muss dort gewinnen, so Experten. Prognosen für den „Sunshine State“ sind gegen 1.00 Uhr zu erwarten. Ein großer Abstand zwischen Clinton und Trump wäre unglaublich aussagestark, so eine Expertin des US-Nachrichtensenders CNN.

