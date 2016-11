Kreml denkt „Neustart“ in Beziehungen zu USA an

Nach der US-Präsidentenwahl schließt Russland einen „Neustart“ im zerrütteten Verhältnis zu den USA nicht aus. „Wir werden bereit sein, uns für die Entwicklung und Wiederherstellung der Beziehungen so weit zu bewegen, wie es unsere amerikanischen Partner bereit sein werden“, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow heute in Moskau.

Präsident Wladimir Putin habe mehrfach bekräftigt, dass er am Kontakt zu Washington interessiert sei. Einen Kommentar Putins zur US-Wahl werde es erst nach Bekanntgabe der Resultate geben, kündigte Peskow an.

Kein Zutritt für russische Diplomaten

Zugleich kritisierte das russische Außenministerium Vorfälle in den USA unter anderem in Houston, bei denen russischen Diplomaten die Beobachtung in Wahlbüros verwehrt worden sei. Vizeaußenminister Sergej Rjabkow verurteilte das als nicht hinnehmbar.

Das Ministerium übergab der US-Botschaft in Moskau eine Protestnote und kündigte an, US-Diplomaten bei kommenden Wahlen in Russland ebenfalls den Zugang zu verweigern.