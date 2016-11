NEOS-Kritik an Wirtschaftskammer

Von NEOS hagelt es scharfe Kritik an der Wirtschaftskammer. Trotz Wirtschaftskrise habe die Kammer Rekordeinnahmen durch Zwangsmitgliedschaft zu verbuchen, und das Geld versickere in der aufwendigen Bürokratie, so NEOS.

