Emotionaler Appell an die Öffentlichkeit

Prinz Harry hat eine neue Frau an seiner Seite: die Schauspielerin Meghan Markle. Sie ist US-Bürgerin und Afroamerikanerin und Gegenstand etlicher - einseitiger - Berichte und Kommentare in Zeitungen und Sozialen Medien. Der Prinz beurteilte die Berichte als sexistisch und rassistisch - eine Linie sei überschritten worden. Für Harry ein Grund dafür, sich mit einem emotionalen Appell an die Öffentlichkeit zu wenden. Die britische Regenbogenpresse belagerte zuletzt Markle und ihre ganze Familie.

